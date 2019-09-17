بالوثيقة.. النزاهة تستقدم رئيس اتحاد المواي تاي السابق بتهمة اختلاس الاموال

رياضة 2019-09-17 | 19:46 1,794 مشاهدة قررت محكمة تحقيق الرصافة المختصة بقضايا النزاهة وغسل الاموال والجريمة الاقتصادية في محافظة بغداد، استقدام رئيس اتحاد المواي تاي السابق، مهدي علي دويغر، بتهمة اختلاس اموال الايفاد الى دولة اوزباكستان للمشاركة في بطولة العالم للمواي تاي 2011. المحرر: محمد خليل

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