التربية تصدر ضوابط اجراء امتحانات الدور الثالث للصفوف المنتهية

اصدرت وزارة التربية، الثلاثاء، ضوابط اجراء امتحانات الدور الثالث للصفوف المنتهية منها استيفاء مبلغ 25 الف دينار عن كل مادة يمتحن فيها الطالب.
واضافت أنها "حددت يوم 19 ايلول 2019 اخر موعد للمديريات العامة للتربية في بغداد والمحافظات كافة لإرسال المراكز الامتحانية للدراستين المتوسطة والإعدادية بفروعها الى اللجنة الدائمة للامتحانات"، منوهة أن "الامتحانات ستجري في المدارس لكلا الدراستين".
ووافق مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، على اداء امتحانات الدور الثالث في المراحل المنتهية للدراستين المتوسطة والاعدادية.، فيما حددت وزارة التربية، الاول من تشرين الاول المقبل موعداً لبدء امتحانات الدور الثالث.
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