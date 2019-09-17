أعلن مسؤول أمريكي أن الولايات المتحدة ستقدم أدلة على تورط إيراني مزعوم في الهجمات على منشآت "أرامكو" في السعودية، خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.
ورد المسؤول بـ "نعم" على سؤال حول ما إذا أطلقت الصواريخ من الأراضي الإيرانية.
وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد صرح بأن إيران على ما يبدو هي من يقف وراء الهجوم.
ورفضت إيران الاتهامات الأمريكية لها بشأن استهداف منشآت "أرامكو". وقال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أمس الاثنين، إن "الشعب اليمني يدافع عن نفسه" في إشارة إلى جماعة الحوثيين التي أعلنت مسؤوليتها عن استهداف المواقع النفطية السعودية.
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول أمريكي: سنقدم أدلة على تورط إيران باستهداف أرامكو باجتماع الأمم المتحدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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