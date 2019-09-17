إخماد حريق داخل شركة الصناعات البتروكمياوية في البصرة

أعلنت مديرية الدفاع المدني، الثلاثاء، عن إخماد حادث حريق داخل الشركة العامة للصناعات البتروكمياوية في محافظة البصرة.
وذكرت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، انه "بعد ورود اخبار من قبل التنسيق المسترك عن وجود حادث حريق في قضاء الزبير / منطقة خور الزبير تم توجيه فرقة اطفاء مع عجلة حوضية من مركز الزبير بامرة ضابط المركز".
وأضافت أنه "تبين أن الحادث في الشركة العامة للصناعات البتروكمياوية ناجم عن احتراق في شعلة فرن خزان تكسير غاز الاقليم"، مبينة أنه "تم اخماد النيران ومنع انتشارها الى الشركة".
وأضافت أنه "تبين أن الحادث في الشركة العامة للصناعات البتروكمياوية ناجم عن احتراق في شعلة فرن خزان تكسير غاز الاقليم"، مبينة أنه "تم اخماد النيران ومنع انتشارها الى الشركة".
وأكدت المديرية، أن "أسباب الحريق هي تسرب غاز"، موضحة أنه "لا توجد أي أضرار بشرية".
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