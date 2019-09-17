ترامب "لا يتطلع ولا يفضل" لقاء روحاني

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، إنه لا يتطلع ولا يفضل لقاء نظيره الإيراني حسن روحاني خلال الاجتماعات بالأمم المتحدة نهاية الشهر الجاري.
وشدد ترامب في تصريحات سابقة على أنه يعتقد أن إيران تسعى للتوصل إلى اتفاق، متابعا "منفتحون على إبرام اتفاق مع طهران، وسنرى ما سيحدث فيما يتعلق بتخفيف العقوبات عليها للتوصل إلى تسوية".
وأكد أنه "لا يمكن أن يسمح لإيران بالحصول على سلاح نووي".
والأسبوع الماضي، كانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أكدت تركيب طهران أجهزة طرد مركزي متطورة لديها بهدف تخصيب اليورانيوم.
في حين لم تعلن بعد الوكالة الدولية التابعة للأمم المتحدة عن بدء ضخ غاز سداسي فلورايد اليورانيوم (اللازم للتخصيب) داخل أجهزة الطرد المركزي، لكن الاستعدادات تبدو واضحة نحو مزيد من الانتهاكات النووية من جانب طهران.
واعتبرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) في نسختها الفارسية ضمن تقرير لها، الثلاثاء، أن الخطوة الإيرانية الثالثة تعد الأكثر إثارة للمخاوف دولياً بعد إعلان طهران بدء تخليها تدريجياً عن التزاماتها النووية، وذلك بسبب تجاوز القيود المفروضة على البحث والتطوير ضمن البرنامج النووي الإيراني.
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