الانتخابات الإسرائيلية.. 53% مشاركة قبل الإغلاق بثلاث ساعات

تخطت نسبة الاقتراع في الانتخابات الإسرائيلية 53% قبل ساعات قليلة من إغلاق مراكز التصويت.

وقالت لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية إن 53.5% من أصحاب حق الاقتراع أدلوا بأصواتهم حتى ما قبل 3 ساعات من إغلاق صناديق الاقتراع.

وسجلت اللجنة ارتفاعا بنسبة تتراوح ما بين 1.5 و2% طوال العملية الانتخابية اليوم مقارنة مع الانتخابات التي جرت في شهر أبريل/نيسان الماضي.

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وقالت القائمة المشتركة، الممثلة لـ4 أحزاب عربية، إن نسبة مشاركة العرب في الانتخابات كانت أقل منها على المستوى العام.

وكان أقطاب اليمين الإسرائيلي، بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قد حثوا المصوتين على الاقتراع بزعم أن نسبة المشاركة العربية في الانتخابات جارفة وكبيرة.

وكانت الانتخابات شهدت تنافسا حادا على مدى الأسابيع الماضية بين الحزبين.

ورجحت استطلاعات الرأي العام، خلال الأسابيع الأخيرة، حصول "الليكود" برئاسة نتنياهو و"أزرق أبيض" برئاسة جانتس على عدد متساوٍ أو قريب من المقاعد في الكنيست.

وبدأ الناخبون في إسرائيل، اليوم الثلاثاء، الإدلاء بأصواتهم في انتخابات الكنيست، التي يسعى من خلالها نتنياهو للظفر بالحكومة بعد نكسة أبريل/نيسان التي فشل خلالها في تشكيل ائتلاف حكومي.