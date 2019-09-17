انت الان تتابع إيران تستبعد إجراء محادثات وترامب يربط بينها وبين الهجمات على السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي

استبعد الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي يوم الثلاثاء إجراء محادثات مع واشنطن بعد أن حمل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طهران مسؤولية هجمات على منشأتين نفطيتين في السعودية عطلت نصف إنتاج المملكة.

وقال ترامب يوم الاثنين إن إيران مسؤولة فيما يبدو عن هجمات يوم السبت في قلب قطاع النفط السعودي والتي قلصت إنتاج النفط العالمي بواقع خمسة في المئة، لكنه أكد على أنه لا يريد خوض حرب. ونفت إيران مسؤوليتها عن الهجوم.

ونقل التلفزيون الحكومي عن خامنئي قوله ”المسؤولون الإيرانيون على أي مستوى لن يجروا أبدا محادثات مع مسؤولين أمريكيين .. يأتي ذلك ضمن سياستهم للضغط على إيران“.

وقال إن المحادثات لن تجرى إلا إذا عادت الولايات المتحدة للاتفاق النووي المبرم بين إيران والغرب والذي انسحب منه ترامب العام الماضي.

وتدهورت العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران منذ انسحاب ترامب من الاتفاق النووي وإعادته فرض العقوبات علي طهران بسبب برامجها النووية والصاروخية. ويريد ترامب كذلك أن توقف طهران دعمها لقوى تساندها في المنطقة منها جماعة الحوثيين في اليمن التي أعلنت مسؤوليتها عن الهجمات.

وبعد يوم من إعلان الولايات المتحدة استعدادها للرد على الهجوم قال ترامب يوم الاثنين إنه ”لا داعي للعجلة“ في ذلك وأضاف ”أمامنا العديد من الخيارات لكنني لا أدرس الخيارات الآن. نريد أن نعرف بشكل حاسم من الذي فعل ذلك“.

وقالت السعودية، التي أيدت تشديد العقوبات الأمريكية على إيران، يوم الاثنين إن التحقيقات الأولية أظهرت أن الضربات نفذت بأسلحة إيرانية لكنها لم تورد أدلة على ذلك. وقالت الرياض إنها قادرة على الرد بقوة لكنها لم تتهم إيران صراحة.

وأوقف الهجوم نصف إنتاج السعودية من النفط وألحق أضرارا بأكبر معمل لمعالجة النفط في العالم وأدى إلى أكبر ارتفاع في أسعار النفط منذ عقود. وهو أسوأ هجوم على قطاع النفط في المنطقة منذ أن أحرق صدام حسين آبار نفط كويتية أثناء حرب الخليج عامي 1990 و1991.

ومن المقرر أن يعقد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان مؤتمرا صحفيا في الساعة 1715 بتوقيت جرينتش يوم الثلاثاء ليقدم أول تحديث للمعلومات منذ أن أعلنت شركة أرامكو الحكومية السعودية يوم الأحد أن الهجوم على اثنين من منشآتها أوقف إنتاج 5.7 مليون برميل يوميا.

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وقالت مصادر مطلعة على عمليات أرامكو إن استئناف الإنتاج بمستويات ما قبل الهجوم قد يستغرق شهورا بعد أن أفادت تقديرات سابقة بأن ذلك قد يستغرق أسابيع.

وارتفعت أسعار النفط بنسبة 20 بالمئة يوم الاثنين بعد الهجوم على المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم. وانخفضت الأسعار بعد أن قالت الولايات المتحدة إنها ستسحب من احتياطيات الطوارئ وقال منتجون إن المخزونات العالمية كافية.

وقالت الرياض إنها ستلبي طلبات عملائها من مخزوناتها. وأبلغت أرامكو ستة مصاف على الأقل في آسيا أنها ستورد الكميات المخصصة لها كاملة في أكتوبر تشرين الأول.

* موقع الإطلاق

قال ترامب إنه سيرسل وزير خارجيته مايك بومبيو إلى السعودية قريبا لكنه لم يتعهد بحماية السعوديين وقال ”كان هذا هجوما على السعودية لم يكن هجوما علينا. لكننا بالتأكيد سنساعدهم“.

وذكرت وزارة الخارجية السعودية أنها ستوجه الدعوة لخبراء دوليين للمشاركة في التحقيقات التي تشير حتى الآن إلى أن الهجوم لم ينطلق من اليمن كما زعم الحوثيون. وأضافت الوزارة أن التحقيق مستمر لتحديد موقع الإطلاق. ويقول مسؤولون أمريكيون إنهم يعتقدون أن الهجوم جاء من الجانب الآخر وربما من داخل إيران ذاتها.

وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن الهجوم شنه يمنيون ردا على هجمات تحالف عسكري تقوده السعودية يقاتل الحوثيين منذ أربع سنوات. وتقول الرياض إن طهران تسلح الحوثيين وأطلقت صواريخ وطائرات مسيرة على مدن سعودية وهو ما تنفيه إيران والجماعة. وقالت الإمارات، حليفة السعودية، إن محاولات روحاني لتبرير الهجوم ”غير مقبولة“.

وكتب وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش على تويتر يقول ”تبرير الهجوم الإرهابي والغير مسبوق على منشآت أرامكو من باب تطورات حرب اليمن مرفوض تماما، فالهجوم على السعودية تصعيد خطير في حد ذاته“.

وكانت إيران قد حذرت من أنها إذا لم تتمكن من تصدير النفط فلن يتمكن منتجون آخرون من ذلك. لكنها نفت ضلوعها في هجمات سابقة على ناقلات في مياه الخليج وأصول بقطاع الطاقة السعودي حملتها واشنطن والرياض مسؤوليتها صراحة.