الإمارات تنشأ أحد أكبر مطارات أفريقيا بأرض الصومال

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الثلاثاء 17 سبتمبر 2019

أرض الصومال - أرشيفية

كتب سيد مصطفي

قالت مريم روبليبه القيادية في حزب التضامن الحاكم في أرض الصومال، إن حديث الرئيس موسى بيهي عبدي، حول إلغاء اتفاقية إنشاء الإمارات العربية المتحدة لقاعدة عسكرية في بربرة تم ترجمته بشكل خاطئ، مُشيرة إلى أنه لم يتم إلغاء الاتفاقيات بين الإمارات وصوماليلاند، وإنما ما حدث هو تعديل فقط بشأن مطار بربرة وتحويله من عسكري لمدني.

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واكدت روبليبه في تصرييحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الاتفاقية القديمة كانت تنص على عمل قاعدة عسكرية داخل المطار ويصبح مطار بربرة مطار عسكري.

وأضافت القيادية في حزب التضامن الحاكم في صوماليلاند، أن مطار بربرة يعتبر من المطارات المُسجلة في ناسا لهبوط الطوارئ للمركبات الفضائية، وذلك بسبب موقعه الاستراتيجي ومساحته، حيث يعد مطار من أكبر مطارات أفريقيا.

وبينت روبليه، أن الاتفاقية القديمة تغيرت واصبح المطار مدني تجاري، وأصبح مهيأ لاستقبال طائرات الشحن الكبيرة، مشيرة إلى أن أفريقيا لا يوجد لديها الكثير من المطارات المهيأة لتلك الطائرات.

وأوضحت لليمن العربي، أن تحويل مطار بربرة لمطار مدني سيضر بمطار إسطنبول الذي تكلف إنشائه أكثر من 3 مليار دولار، بسبب الخدمات التي سيقدمها مطار بربرة وأنه أكبر وأكثر تهيئة من مطار إسطنبول.