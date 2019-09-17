- 1/2
- 2/2
Advertisements
الثلاثاء 17 سبتمبر 2019
هجوم أرامكو
كتب
الخليج 365-متابعات
كشفت شبكة السي ان ان الامريكية اليوم الثلاثاء عن معلومات استخبارية جديدة بشأن الاستهدافات الارهابية ضد منشأت نفط تابعة لشركة ارامكو في السعودية.
وذكرت السي ان ان، أن هناك احتمالية كبيرة أن الهجوم على معامل أرامكو تم بصواريخ كروز حلقت على ارتفاع منخفض مدعومة بطائرات مسيرة انطلقت من قاعدة إيرانية قرب الحدود مع العراق".
وتسبب الهجوم الأخير على حقلي نفط سعوديين رئيسيين بارتفاع أسعار النفط، كما قلص نصف الطاقة الإنتاجية لذلك البلد، وهو ما يمثل 5% من المعروض العالمي اليومي.
وبينما تزعم جماعة الحوثي المدعومة من إيران أنها تقف وراء الهجمات، تشير واشنطن بأصابع الاتهام إلى طهران، التي نفت ذلك بشدة.
Advertisements
كانت هذه تفاصيل خبر سي إن إن: هجمات ارامكو نفذت بصواريخ اكروز انطلقت من عاقدة إيرانية قرب العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.