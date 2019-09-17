سي إن إن: هجمات ارامكو نفذت بصواريخ اكروز انطلقت من عاقدة إيرانية قرب العراق

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الثلاثاء 17 سبتمبر 2019

هجوم أرامكو

كتب الخليج 365-متابعات

كشفت شبكة السي ان ان الامريكية اليوم الثلاثاء عن معلومات استخبارية جديدة بشأن الاستهدافات الارهابية ضد منشأت نفط تابعة لشركة ارامكو في السعودية.

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وذكرت السي ان ان، أن هناك احتمالية كبيرة أن الهجوم على معامل أرامكو تم بصواريخ كروز حلقت على ارتفاع منخفض مدعومة بطائرات مسيرة انطلقت من قاعدة إيرانية قرب الحدود مع العراق".

وتسبب الهجوم الأخير على حقلي نفط سعوديين رئيسيين بارتفاع أسعار النفط، كما قلص نصف الطاقة الإنتاجية لذلك البلد، وهو ما يمثل 5% من المعروض العالمي اليومي.

وبينما تزعم جماعة الحوثي المدعومة من إيران أنها تقف وراء الهجمات، تشير واشنطن بأصابع الاتهام إلى طهران، التي نفت ذلك بشدة.