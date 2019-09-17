عاجل .. خامئني يؤكد رفضة للحوار مع واشنطن

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الثلاثاء 17 سبتمبر 2019

علي خامنئي

كتب الخليج 365

قال مرشد الجمهورية الإيرانية علي خامنئي فى خطاب عبر التليفزيون الايرانى، أن المسؤولين الإيرانيين لن يتفاوضوا مع الولايات المتحدة على أي مستوى كان في ظل الظروف الراهنة، وأنه لا تفاوض في نيويورك ، مؤكداً على ان "المسؤولين الإيرانيين على جميع المستويات لن يتحدثوا مطلقا مع المسؤولين الأميركيين"، ورأى أن الحوار مع واشنطن "خدعة" لإخضاع طهران لرغبات الولايات المتحدة.



ومضى قائلا "إذا رضخنا لضغوطهم وأجرينا محادثات مع الأميركيين... فإن هذا سيظهر أن سياستهم القائمة على ممارسة الضغوط القصوى على إيران كُللت بالنجاح. عليهم أن يعلموا أن هذه السياسة لا قيمة لها بالنسبة لنا"، مؤكدا أن "سياسة الضغوط القصوى" ستبوء بالفشل.

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لكن الزعيم الإيراني أضاف أن "أميركا إذا غيرت سلوكها وعادت إلى الاتفاق النووي فإن بإمكانها الانضمام إلى محادثات متعددة الأطراف بين إيران وباقي أطراف الاتفاق".

وارتفع منسوب التوتر بين إيران من جهة والولايات المتحدة وحلفائها من جهة أخرى منذ مايو/أيار 2018، عندما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب انسحاب بلاده من اتفاق 2015 النووي، وأعاد فرض عقوبات على طهران في إطار حملة لممارسة "أقصى درجات الضغط" عليها.

وردت إيران بخفض مستوى التزامها بالبنود الواردة في الاتفاق التاريخي الذي نص على تخفيف العقوبات المفروضة عليها مقابل وضع قيود على برنامجها النووي.

وتصاعد التوتر مجددا بعد هجوم على منشآت نفط سعودية يوم السبت الماضي، إذ اتهمت الولايات المتحدة إيران بالمسؤولية عن تلك الهجمات، لكن طهران تنفي ذلك.

وقال ترامب إن إيران ربما تكون الفاعل على ما يبدو، لكنه أكد أنه لا يسعى للدخول في أي نزاع، ومع ذلك قال إنه قد يتم الرد "بهجوم أكبر بكثير".