بنس: أمريكا مستعدة للدفاع عن مصالحها في الشرق الأوسط

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جدة - خالد شويل - رويترز (واشنطن) قال مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي اليوم (الثلاثاء) إن الولايات المتحدة تعكف على تقييم الأدلة بشأن الهجمات على منشأتي نفط سعوديتين وتقف على أهبة الاستعداد للدفاع عن مصالحها وعن حلفائها في الشرق الأوسط. وأضاف بنس في كلمة بمعهد هيريتيج وهو مؤسسة بحثية أن وزير الخارجية مايك بومبيو سيتوجه إلى

قال مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي اليوم (الثلاثاء) إن الولايات المتحدة تعكف على تقييم الأدلة بشأن الهجمات على منشأتي نفط سعوديتين وتقف على أهبة الاستعداد للدفاع عن مصالحها وعن حلفائها في الشرق الأوسط. وأضاف بنس في كلمة بمعهد هيريتيج وهو مؤسسة بحثية أن وزير الخارجية مايك بومبيو سيتوجه إلى السعودية اليوم. وقال إنه إذا كانت إيران نفذت هجمات يوم السبت على السعودية للضغط على الرئيس دونالد ترمب كي يتراجع عن فرض العقوبات على طهران فإنها ستفشل.

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