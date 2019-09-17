مصرع 24 شخصا بتجمع انتخابي للرئيس الأفغاني

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - كابول لقي 24 شخصا على الأقل مصرعهم، فيما أصيب 31 آخرون نتيجة تفجير انتحاري بتجمع انتخابي تابع للرئيس الأفغاني أشرف غني في إقليم باروان وسط أفغانستان. أوضح المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية نصرت رحيمي في تصريح أن الانتحاري فجر نفسه عند مدخل منشأة يستخدمها المشاركون في التجمع الانتخابي، مبينا أنه لم يصب أي من أعضاء الحملة الانتخابية في الحادث.



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