السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - جنيف أقام التحالف اليمني لرصد الانتهاكات معرضا للصور في مركز جنيف الدولي للمؤتمرات، عرض فيه الأوضاع الإنسانية المتدهورة في اليمن وإصابات المدنيين جراء انتهاكات الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران وقصفها للأحياء السكنية المكتظة بالسكان. ولخصت صور المعرض انتهاكات الميليشيات ضد أطفال وشعب اليمن وما سببتها من معاناة ومآس إنسانية.



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كانت هذه تفاصيل خبر معرض صور في جنيف لضحايا انتهاكات الحوثي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.