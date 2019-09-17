تعثر مفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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ذكرت وزارة الموارد المائية والري المصرية أن مفاوضات وزراء المياه في مصر والسودان وإثيوبيا بشأن سد النهضة «تعثرت».

وقالت في بيان صحفي نقلت عنه صحيفة «الأهرام» المصرية، إنه «عقد في اليومين الماضيين بالقاهرة اجتماع لوزراء مياه كل من مصر والسودان وإثيوبيا، حضره أعضاء اللجان الفنية والبحثية والمختصون في الدول الثلاث».

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وأضافت أنه لم يتطرق خلال الاجتماع إلى الجوانب الفنية، واقتصر الأمر على مناقشة الجوانب الإجرائية والتداول حول جدول أعمال الاجتماع، دون مناقشة المسائل الموضوعية، «وذلك بسبب تمسك إثيوبيا برفض مناقشة الطرح الذي سبق أن قدمته مصر للبلدين».

وتابعت «على ضوء هذا التعثر لم يتسن إلا أن تقرر عقد اجتماع عاجل للمجموعة العلمية المستقلة في الخرطوم خلال الفترة من 30 سبتمبر الحالي إلى 3 أكتوبر القادم، لبحث المقترح المصري لقواعد ملء وتشغيل سد النهضة، وكذلك مقترحات إثيوبيا والسودان، على أن يعقبه مباشرة اجتماع لوزراء المياه في الدول الثلاث يومي 5-4 أكتوبر، لإقرار مواضع الاتفاق على قواعد الملء والتشغيل لسد النهضة».

وأضاف البيان «ترى مصر أهمية أن ينخرط الجانب الإثيوبي في مفاوضات فنية جادة خلال الاجتماعات القادمة التي تقرر عقدها في الخرطوم على أساس من حسن النية، بما يؤدي إلى التوصل لاتفاق في أقرب فرصة ممكنة يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث، وفق أحكام اتفاق إعلان المبادئ الموقع في الخرطوم يوم 23 مارس 2015».