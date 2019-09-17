لاجارد أول امرأة ترأس البنك المركزي الأوروبي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - ستراسبورج أعرب البرلمان الأوروبي أمس عن دعمه لاختيار كريستين لاجارد، الرئيسة السابقة لصندوق النقد الدولي، لتولي منصب الرئيس المقبل للبنك المركزي الأوروبي. وصوت 394 نائبا في اقتراع سري لصالح تولي لاجارد للمنصب، في حين رفض 206 هذا الإجراء وامتنع 49 عن التصويت، ومن المقرر أن يؤكد قادة الاتحاد الأوروبي تعيين لاجارد رسميا خلال قمتهم المقبلة المقررة يومي 17 و18 أكتوبر المقبل. وجرى ترشيح لاجارد فييوليو الماضي لخلافة رئيس البنك المركزي ماريو دراجي. وسوف تكون لاجارد أول سيدة تتولى هذا المنصب.



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