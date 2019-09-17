داعية تركي يواجه السجن 420 عاما بسبب الاعتداء الجنسي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - اسطنبول

بدأت في تركيا أمس محاكمة داعية تليفزيوني تركي متهم بالتورط في الجريمة المنظمة والاعتداء الجنسي في سجن سيليفري باسطنبول، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء «الأناضول» التركية الحكومية.

واكتسب عدنان أوكتار شهرته من خلال برنامجه التلفزيوني على محطة «A9»، حيث عادة ما يظهر محاطا بالنساء اللاتي يطلق عليهن اسم «قططه الصغيرة»، أثناء تقديمه مناظرات دينية على التليفزيون.

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واعتقل في يوليو من 2018 ويحاكم أيضا نحو 225 من أتباعه، عن جرائم ذات الصلة في القضية نفسها.

وفي لائحة اتهام مكونة من نحو 4000 صفحة، أشار ممثلو الادعاء إلى أوكتار وأتباعه، بوصفهم أعضاء في «منظمة إجرامية مسلحة»، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء «الأناضول»، ويضيف التقرير أن هناك نحو 100 من الضحايا المزعومين، ومن بينهم قائد شرطة سابق، معنيون بالقضية.

ويسعى ممثلو الادعاء إلى الحكم على أوكتار (63 عاما)، بالسجن لمدة تتراوح بين 420 و871 عاما، في أكثر من 20 من الاتهامات المنفصلة، والتي تشمل التجسس ومساعدة منظمة إرهابية، والشروع في القتل، والاحتيال والتزوير، وسوء معاملة الأطفال، بحسب ما ورد في لائحة الاتهام، وينفي أوكتار جميع تلك الاتهامات.