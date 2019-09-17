القصة الكاملة لأميرة الضبع.. هاجمت السيسي على طريقة محمد علي.. وأديب يكشف: مسجلة آداب وتسهيل دعارة.. وأول تحرك قضائي ضد الفتاة

كتب: ضياء السقا

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لفتاة تهاجم خلاله الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدولة المصرية ومؤسساتها.

ويأتي ذلك بعد الحملة المسيئة التي شنها مؤخرا الفنان الهارب محمد علي، ضد الرئيس والقوات المسلحة.

من جانبه، عرض الإعلامي عمرو أديب صحيفة الحالة الجنائية للفتاة التي ظهرت في الفيديو، وأكد أنها تدعى الأميرة إسماعيل الضبع، مضيفا: "البنت دي هربانة برا مصر، لأن عليها 3 قضايا آداب، وتسهيل دعارة".

وأضاف أديب خلال تقديمه برنامج “الحكاية” المذاع على فضائية “إم بي سي مصر”: "هناك أوراق تثبت هذا الكلام، ومتقدرش تنكر إن دي صورتها ولا صحيفة الحالة الجنائية بتاعتها".

وتابع الإعلامي: "طبعا كل ده لا يعيبها، أنا حابب إن الزعيمة دي أما تيجي مصر هنشوف هتظبطلنا البلد إزاي، ده كل قضاياها تسهيل دعارة هي وعيلتها كلها، وكل إخواتها شغالين في المجال ده".

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بلاغ ضد أميرة الضبع

وبحسب موقع القاهرة 24، تقدم الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض ببلاغ للنائب العام ونيابة أمن الدولة العليا ضد أميرة إسماعيل الضبع، يتهمها بالعمل فى الدعارة، وكونها مسجلة خطر آداب، وقيامها بمهاجمة مؤسسات الدولة المصرية.

وأضاف صبرى فى بلاغه:” أن المبلغ ضدها وبالمستندات نشأت وترعرعت في بيت دعارة، ومسجلة خطر آداب وصدر ضدها وعائلتها العديد من الأحكام الجنائية، وبأسلوب العاهرات خرجت بفيديو تم بثه على اليوتيوب وتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي تهاجم فيه الدولة المصرية ومؤسساتها وتتطاول على أجهزة الدولة وعلى رئيسها وعلى قواتها المسلحة”.

وأكمل صبرى فى بلاغه:”كما تلفظت بألفاظ وعبارات تخضع كلها للتجريم، وأرفق صبري ببلاغه اسطوانة مدمجة مسجل عليها مقطع الفيديو الذي تم بثه والخاص بالمبلغ ضدها والذي يحتوي على العبارات التحريضية الصادرة منها، وطلب صبري إصدار الأمر بتحقيق الواقعة وتقديم المبلغ ضدها للمحاكمة الجنائية العاجلة”.