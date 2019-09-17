«جانتس» منافس نتنياهو في الانتخابات.. جنرال سابق شارك في تأمين الرئيس السادات.. وموصوف بكونه «متساهل في أمن إسرائيل»

الموجز

يخوض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الانتخابات العامة في إسرائيل، اليوم الثلاثاء، حيث يواجه منافسة شرسة مع زعيم حزب "أزرق أبيض" الوسطي، الجنرال السابق، بيني جانتس.

وكان جانتس قد أجرى حوار تليفزيونياً مع شبكة "سي إن إن" الإخبارية في بداية عام 2015، حيث كشف فيه عن أولى مهامة العسكرية، والتي كانت تأمين الرئيس المصري محمد أنور السادات خلال زيارته إلى إسرائيل والتي بدأت في الـ 19 من نوفمبر عام 1977.

وأضاف جانتس أن تلك كانت أول مهمة أوكلت إليه بعد تجنيده في صفوف الجيش الإسرائيلي في العام نفسه.

وأوضح أن طائرة الرئيس السادات قد هبطت في مطار بن جوريون، وكان في استقبال كل قادة الدولة العبرية حينها بلا استثناء، مشيراً إلى أن إسرائيل أحاطت الزيارة حينها بإجراءات أمنية مشددة، من لحظة الهبوط مرورا بإقامة الوفد المصري في فندق الملك داود بالقدس وزيارته المسجد الأقصى ثم إلقاء السادات لخطابه في الكنيست.

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وأضاف جانتس أنه وبعد تلك المهمة، ترقى جانتس داخل الجيش الإسرائيلي، بدءاً من لواء المظليين وسلاح الطيران، إذ شغل منصب قائد وحدة الارتباط في جنوب لبنان، وقائد القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.

وتقول الصحافة الإسرائيلية عن جانتس بأنه "وسطي"، إلا أن أنصار اليمني التابعين لبنيامين نتنياهو يوصفونه دائماً بـ "المتساهل في أمن إسرائيل".

وفي عام 2005، تولى جانتس قيادة القوات البرية في الجيش الإسرائيلي، وعمل بين عاميّ 2007 و2009 ملحقا عسكريا لدى الولايات المتحدة.

وفي 2009، تولى جانتس منصب نائب رئيس هيئة الأركان العامة في الجيش، إلى أن عين في 2011 في منصب رئيس الأركان حتى عام 2015، وتولى خلال تلك الفترة قيادة الحربين على قطاع غزة في عامي 2012- 2014، التي راح ضحيتها أكثر من ألفي فلسطيني.

وتعد هذه الانتخابات هي الثانية في إسرائيل خلال عدة أشهر، والتي نتجت عن فشل نتنياهو في تشكيل حكومة ائتلاف.