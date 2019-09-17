تونس: تأهل قيس سعيد ونبيل القروي إلى جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية

الموجز

كشفت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية عن نتائج الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، مؤكدة أن جولة الإعادة في الانتخابات ستكون بين قيس سعيد ونبيل القروي.

وقالت الهيئة، خلال مؤتمر صحفي عقدته مساء اليوم الثلاثاء، إن المرشح قيس سعيد حصل على 18.4% ، بينما حصل نبيل القروي على نسبة 15.6% من الأصوات.

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وأضافت الهيئة أنه في حال فوز نبيل القروي في جولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية فسيتم الإعلان عن فوزه بكرسي الرئاسة طالما لا يوجد حكم نهائى بحقه يمنعه من ممارسة حقوقه السياسية أو بسجن أكثر من 10 سنوات.

وبهذه النتيجة، يكون قيس سعيد قد حقق مفاجأة كبرى في الانتخابات، حيث أنه لم يجر أى تحالفات انتخابية مع رموز الحياة السياسية فى تونس، إضاة إلى عدم انتماءه إلى أي من الأحزاب السياسية. كما يعد تأهل رجل الأعمال المحبوس على ذمة قضايا مالية مفاجأة كبيرة.

وأظهرت المؤشرات الأولية تصدر المرشح قيس سعيد للترتيب، بنسبة 18.8 بالمئة بعد حصوله على أصوات 489145 ناخبا، ويليه المرشح السجين نبيل القروى، بنسبة 15.5 بالمئة بعد حصوله على ثقة 403438 ناخبا، بعد فرز 77 بالمئة من مجموع الأصوات.