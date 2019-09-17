سي إن إن: الهجمات على منشآت أرامكو السعودية تمت من داخل إيران

الموجز

ذكرت شبكة سي إن إن الأمريكية أن التحقيق السعودي الأمريكي بشأن الهجمات التي استهدفت معامل شركة أرامكو النفطية يرجح بأنه تم من داخل إيران.

ونقلت الشبكة عن مصدر مطلع على التحقيق السعودي الأمريكي بشأن الهجمات على معامل أرامكو، قوله إن هناك احتمالية كبيرة أن يكون الهجوم تم بصواريخ كروز أطلقت من الأراضي الإيرانية.

وأضاف المصدر أنه من المرجح أن تكون الصواريخ قد حلقت على ارتفاع منخفض مدعومة بطائرات مسيرة انطلقت من قاعدة إيرانية قرب الحدود مع العراق.

وأوضح المصدر أن تقييم أمريكا والسعودية يكشف أن الهجوم الأخطر على منشآت النفط تم عبر إرسال الصواريخ فوق العراق وجعلها تلتف فوق الكويت وصولا إلى منشأتي النفط السعوديتين لإخفاء مصدر إطلاقها.

وأشار إلى عدم وجود أي مؤشرات عن أن هذه الصواريخ جاءت من جنوب المملكة العربية السعودية، خاصة اليمن.

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وأضاف أن محققين أمريكيين خبراء في الأسلحة وصلوا المملكة لمساعدة المحققين العسكريين السعوديين في تحديد عدد الصواريخ التي ضربت منشأتي نفط لأرامكو، والتحقق منها لمعرفة هويتها وأصولها والتكنولوجيا المستخدمة فيها ومن يمتلكها.

وتعرضت منشآت شركة أرامكو النفطية السعودية السبت الماضي لهجمات لم يتم تحديد مصدرها، فيما تشير الدلائل إلى أن الهجوم لم يُنفذ من الأراضي اليمنية، كما زعمت المليشيات الحوثية الانقلابية هناك.

وكان المتحدث باسم قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، العقيد تركي المالكي، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الإثنين، قد أكد أنه وبحسب التحريات الأولية فإن الهجوم الذي وقع على مصفاتي نفط تابعتين لشركة أرامكو لم يُنفذ من اليمن، حيث تشير الدلائل إلى أنها أسلحة إيرانية.

وعقب تلك الهجمات، تفاعل سوق الطاقة العالمي مع الهجمات بشكل كبير، حيث توقعوا ارتفاع سعر النفط للبرميل الواحد ما بين خمسة إلى عشرة دولارات، وذلك بعد تعثر الانتاج السعودي للنفط .

وكانت مليشيات الحوثي الانقلابية في اليمن، والمدعومة من إيران، قد أعلنت مسؤوليتها عن الهجومين، مشيرًا إلى استخدام 10 طائرات مسيرة.