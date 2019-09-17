طالبت رئيسة ​مجلس النواب الأميركي​، ​نانسي بيلوسي​، بـ"إجراء جلسة إحاطة لجميع أعضاء المجلس، حول ​إيران​ والهجمات التي تعرضت لها "​أرامكو​" ​السعودية​.

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كانت هذه تفاصيل خبر بيلوسي تطالب بإحاطة مجلس النواب الأميركي بشأن الهجمات على "أرامكو" السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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