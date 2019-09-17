مدفيديف: العلاقات الروسية الصينية دخلت حقبة جديدة

لفت رئيس الوزراء الروسي، ​ديمتري مدفيديف​ إلى أن "العلاقات الروسية ​الصين​ية تقع حاليا في مستوى عال غير مسبوق"، مؤكداً أن "كانت ​روسيا​ أول دولة أقامت علاقات دبلوماسية مع جمهورية الصين الشعبية، في 2 تشرين الاول 1949".

وأكد أن "العلاقات بين الدولتين دخلت، بعد مرور 70 عاما، في حقبة جديدة من التطور"، منوهاً بـ"أن ​موسكو​ وبكين تنفذان مشاريع عديدة، على أساس ثنائي، وفي إطار الاتحادات والمنظمات الدولية متعددة الأطراف، وهو أمر في غاية الأهمية، في ظروف الحروب التجارية والعقوبات".

كما أشار مدفيديف إلى أنه "بحلول عام 2024، تخطط الدولتان للوصول إلى مستوى تعاون يبلغ 200 مليار من خلال مشاريع مشتركة في مجالات ​الطاقة​ و​الصناعة​ والتكنولوجيا المتقدمة و​الزراعة​".