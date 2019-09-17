وزير الطاقة السعودي: عودة إمدادات البترول السعودي إلى المستوى الذي كانت عليه سابقا

أعلن وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، في مؤتمر صحافي حول الهجوم على معملين تابعين لشركة "​أرامكو​" في ​السعودية​، "عودة إمدادات البترول إلى السوق لما كانت عليه قبل الساعة 3:43 صباح يوم السبت الماضي"، مبيّنًا أنّ "الإنتاج عاد إلى الوضع الطبيعي منذ بعد ظهر اليوم".

وأوضح أنّه "تمّ خلال اليومين الماضيين احتواء الأضرار الناجمة عن الهجوم الإرهابي، الّذي نتج عنه انقطاع 5 مليون و700 ألف برميل يوميًّا من ​النفط​ الخام"، مؤكّدًا أنّ "أرامكو" ستفي بكامل إلتزاماتها لعملائها لهذا الشهر". ولفت إلى أنّ "إمدادات السوق المحلية لم تتأثّر بعد العدوان".

وذكر أنّه "سيتمّ إنتاج 12 مليون برميل من النفط قبل نهاية شهر تشرين الثاني المقبل"، مشدّدًا على أنّ "الاعتداء الإرهابي يمثّل هجومًا على الدول النامية والمتقدّمة كافّة، وعلى ​المجتمع الدولي​ محاسبة كلّ من يقف وراء هذه العمليّات الإرهابيّة".