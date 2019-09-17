الصحة العالمية: الرعاية غير المأمونة تقتل 2.6 مليون سنويا

أعلنت ​منظمة الصحة العالمية​ أن "الرعاية الصحية غير المأمونة تتسبب في وفاة ما يقرب من 2.6 مليون على الصعيد العالمي سنويا"، موضحةً أن "الضرر الناجم عن الرعاية غير المأمونة لا يقتصر على المرضى فقط؛ بل يهدر أيضا موارد ثمينة، ويقوّض ثقة الناس في النظام الصحي، ويعيق التقدم نحو ​التغطية الصحية​ الشاملة".

ولفتت إلى أنه "يُعَدُّ اليوم العالمي لسلامة المرضى دعوةً للمرضى الذين يتضررون من الرعاية الصحية كي يشاركوا بنشاط في الرعاية، ويطلعوا إطلاعاً جيداً على حالتهم الصحية، ويقدموا معلومات كاملة حول تاريخهم الطبي، وأن يطرحوا الأسئلة أثناء تلقيهم الرعاية الصحية"، مشيرةً إلى أن "سلامة المرضى تعد مصدر قلق خطير في مجال ​الصحة العامة​ على الصعيد العالمي، حيث تشير التقديرات إلى أن ما يصل إلى مريض واحد من كل 10 مرضى في البلدان مرتفعة الدخل قد يتضرر أثناء تلقيه الرعاية في ​المستشفيات​، ويمكن أن يكون سبب الضرر مجموعة من الأحداث السلبية، التي يمكن الوقاية منها بنسبة 50% تقريباً".