رئيس المكسيك: سنبقي على أسعار الوقود مستقرة رغم هجمات السعودية

أعلن الرئيس ​المكسيك​ي ​أندريس مانويل لوبيز أوبرادور​ أن "​حكومة​ بلاده ستلتزم بتعهدها بالإبقاء على أسعار ​الوقود​ مستقرة، وإن لديها إمدادات مضمونة من ​البنزين​ بالرغم من هجمات على منشأتين نفطيتين سعوديتين".

ولفت لوبيز أوبرادور خلال ​مؤتمر​ صحفي دوري أن "مسؤولين من ​وزارة المالية​ وشركة ​النفط​ التابعة للدولة بتروليوس مكسيكانوس (بيميكس) سيلتقون اليوم"، مشيراً الى أن "المكسيك المنتجة للنفط استفادت من ارتفاع أسعار الخام، لكنها أيضا عرضة للخطر لأنها تستورد البنزين والديزل".

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