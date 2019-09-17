أعلن مسؤول أميركي لوكالة "فرانس برس" أن "​الولايات المتحدة​ ستقدم أدلة على تورط إيراني مزعوم في الهجمات على منشآت "​أرامكو​" في ​السعودية​، خلال أعمال ​الجمعية العامة للأمم المتحدة​"، مشيراً إلى أن "الولايات المتحدة تقوم بجمع أدلة متعلقة بالهجوم، لتقديمها للمجتمع الدولي، وخاصة الحلفاء الأوروبيين، خلال أعمال الجمعية العامة الأسبوع المقبل".

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كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول أميركي: سنقدم أدلة على تورط إيران باستهداف أرامكو خلال اجتماع الأمم المتحدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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