عضو عربي بالكنيست الإسرائيلي: نتانياهو كاذب يحرض على العرب

ركّز رئيس القائمة العربية المشتركة عضو ​الكنيست الإسرائيلي​ ​أيمن عودة​، في تعليق على مواق التواصل الإجتماعي، على أنّ "رئيس ​الحكومة الإسرائيلية​ ​بنيامين نتانياهو​ شخص كاذب يحرّض على العرب ويقول للجمهور ​اليهود​ي: اهجموا إنّ العرب يصوّتون بكثافة"، لافتًا إلى "أنّنا بمواجهة رئيس حكومة يحرّض ويكذب بخصوصنا".

وكانت قد فتحت صناديق الاقتراع للانتخابات التشريعية صباح اليوم، أمام 6,4 مليون ناخب في ثاني انتخابات تجري خلال خمسة أشهر.

ويتنافس نتانياهو ورئيس هيئة الأركان السابق الوسطي ​بيني غانتس​، بعد مرور خمسة أشهر على مواجهة أولى بينهما لم تكن حاسمة. وكان نتانياهو قد دعا اليهود إلى الإقبال على التصويت، لافتًا إلى أنّ "نسبة التصويت عند العرب عالية، وتبلغ نسبة تصويتهم في الشمال (منطقة الجليل) ضعفي نسبة التصويت عند اليهود".

وشدّد على أنّ "العرب يخرجون للتصويت لأنّ ​السلطة الفلسطينية​ طالبتهم بإسقاط نتنانياهو، ولهم حاليًّا 13 عضوًا في الكنيست، وقد ينالون أكثر خلال هذه الانتخابات"، متسائلًا: "هل تريدون أن تستيقظوا صباح الغد لتجدوا بيني غانتس رئيس وزرائكم في تحالف مع ​أحمد الطيبي​ وأيمن عودة؟".