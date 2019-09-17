سامح شكري دعا لعدم إضاعة الوقت في مفاوضات سد النهضة

اعتبر وزير الخارجية المصري ​سامح شكري​ أن "تعثر نتائج اجتماع ​سد النهضة​ الإثيوبي، الذي استضافته البلاد على مدار يومين، أمر يدعو للاستغراب"، داعيا إلى "عدم إضاعة الوقت في جولات مفاوضات السد"، مشيراً إلى "إننا كنا نأمل استئناف المفاوضات بكل شفافية وبحث كل الأطروحات وألا تكون هناك محاولة لفرض إرادة أي جهة أو حجب أي طرح يوصل لطريق مشترك".

وأعرب عن أمله "ألا تكون جولات المفاوضات دون نتائج أو الهدف منها إضاعة مزيد من الوقت"، مضيفا: "أن هذا أمرا آخر".