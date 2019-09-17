المرشح للرئاسة التونسية قيس سعيد: لا يهمني إلا أن أكون صوت الشعب

أكد المرشح للرئاسة التونسية قيس سعيد عقب إعلان فوزه بالمرور إلى ​الدورة​ الثانية من الانتخابات أن "الشيء الوحيد الذي يهمه هو نقل إرادة الشعب إلى مستوى القانون والتشريع"، معرباً عن شعوره بالمسؤولية بشأن تحقيق إرادة الشعب التونسي الذي يتطلع إلى التغيير وغد أفضل، مؤكدا أن "عليه أن يكون في مستوى الأمانة التي حملها الشعب".

ووصف نتائج الدورة الأولى من ​الانتخابات الرئاسية​ التي أعلنت بـ"أنها ثورة فتحت صفحة جديدة في التاريخ، ولكن الثورة في ظل احترام القانون والشرعية القائمة ليست ضدها"، مشيراً إلى أنه "لا يهمني إلا أن أكون ​صوت الشعب​ ونقل إرادات الشعب التونسي إلى مستوى القرار ومستوى التشريع".