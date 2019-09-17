مجلس النواب العراقي صوّت على رفع الحصانة عن النائب فائق الشيخ علي

صوّت مجلس النواب العراقي على رفع الحصانة عن النائب فائق الشيخ علي.
وكان قد أطلّ الشيخ علي في مقابلة تلفزيونية، منتقدًا بحدّة سياسيّي السلطة، ووصفهم بـ"السفلة".
هذا وكانت مستشارة رئيس الوزراء لشؤون المرأة حنان الفتلاوي، قد أعلنت قبل أيام، أنّ ثلاثة طلبات وصلت إلى البرلمان لرفع الحصانة عن الشيخ علي، 2 منها من قبلها، بتهم الإساءة والتشهير والقذف، والطلب الثالث بتهمة تمجيد "حزب البعث" المُنحل.
يُذكر أنّ أصل الخلاف بين الجانبين يعود إلى أواخر شهر آب، حين هاجم النائب بتغريدات وألفاظ نابية، الفتلاوي بعد أن انتقدت دوره السياسي خلال لقاء تلفزيوني. لكن الخلاف تصاعد بعد أن أصدرت العشيرة الّتي تنتمي إليها النائبة، بيانًا قبل أكثر من أسبوعين طالبت فيه الشيخ علي بتقديم اعتذار علني للفتلاوي، بعد إساءته إليها.
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