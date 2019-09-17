أوضح المدير العام لهيئة "أوجيرو" عماد كريدية، عن سبب إطلاق خدمة "5G fixed wireless" في مطار بيروت الدولي، أنّ "المطار هو وجهة البلد، ويهمّنا أن نعطي صورة حضاريّة عن المطار، اسوة بالمطارات في المنطقة وفي العالم"، لافتًا إلى أنّه "يمكن للمسافر أو الوافد أن يستفيد من الخدمة".
وركّز في تصريح تلفزيوني، على أنّ "ما يميّز المطار بهذا المشروع، هو أنّنا سنعطي سرعات غير مسبوقة، نراها قليلًا في مطارات الجوار"، مبيّنًا "أنّنا نشرنا أكثر من 200 محطة "هوت سبوت" في المطار، والخدمة تصل إلى داخل الطائرة".
كانت هذه تفاصيل خبر كريدية عن خدمة "5G fixed wireless": يهمنا إعطاء صورة حضارية عن المطار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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