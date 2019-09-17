حرس الحدود الروسي احتجز سفينتين كوريتين شماليتين بعد مهاجمتهما سفينة روسية

أعلن جهاز ​الأمن​ الاتحادي الروسي "إف.إس.بي" أن "حرس الحدود الروسي احتجز سفينتين كوريتين شماليتين تعملان في التهريب في ​المياه​ الإقليمية الروسية ببحر اليابان، بعد أن هاجمت إحداهما ​سفينة​ دورية روسية".

وأوضح جهاز الأمن الاتحادي أنه "شن طاقم سفينة شراعية كورية شمالية (يتألف من أكثر من 45 شخصا) هجوما مسلحا على فريق تفتيش تابع لسفينة دورية حدودية، وأصيب ثلاثة عسكريين".

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