ظريف: أميركا تعاني حالة الإنكار باتهامها إيران بالهجوم على منشآت نفطية سعودية

لفت وزير الخارجية ال​إيران​ي ​محمد جواد ظريف​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن "​أميركا​ تعاني حالة الإنكار باتهامها إيران بالهجوم على منشآت نفطية سعودية".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن يوم أمس في حديث مع عدد من الصحفيين في البيت الأبيض أنه "يبدو أن إيران مسؤولة عن الهجوم على أرامكو في السعودية"، لافتاً الى "اننا لا نريد الحرب لكننا مستعدون لكافة الخيارات".

وشدد على ان " أميركا مستعدة لأي نزاع أكثر من أي دولة بالتاريخ". وقال: "نريد أن نعرف بالدقة من شن هجمات أرامكو قبل اتخاذ قرارنا". ورأى ان "هجوم أرامكو كان واسعا وكان يمكن الرد عليه بشكل أوسع ولكن نريد أن نعرف من يقف واءه".

وردا على سؤال حول إذا كان قد وعد السعودية بحمايتها، قال: "لم أعد السعودية بهذا الأمر، علينا ان نجلس معهم قبل القيام بأي خطوة".

واكد انه "يتعين على السعوديين تحمل المسؤولية الأكبر في ضمان أمنهم ويشمل ذلك دفع المال". كما أوضح ان " أسعار النفط لم ترتفع كثيرا في أعقاب الهجوم على منشأتي النفط في السعودية".