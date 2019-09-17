البطريرك العبسي افتتح متحف كنيسة آيا صوفيا في صيدنايا بسوريا

ذكر مراسل "النشرة" في ​سوريا​"، أنّ "بجهود ورعاية كنيسة ​الروم الملكيين الكاثوليك​ وأهالي ​صيدنايا​، تمّ جمع كلّ الآثار والمخطوطات والأناجيل والأيقونات والأدوات المتعلّقة بالكنيسة، في متحف كنيسة ​آيا صوفيا​ في صيدنايا، ومنها ما يعود عمره لمئات السنين، وذلك بهدف إتاحة المجال إلى السائح لمشاهدة هذه الأثار".

ولفت إلى أنّه "تمّ توثيق وترميم مقتنيات المتحف بالتعاون مع ​المديرية العامة للآثار​ والمتاحف السورية"، مبيّنًا أنّ "بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك ​يوسف العبسي​، افتتح المتحف بحضور الأهالي والمهتمين".

وأكّد البطريرك العبسي "أهميّة افتتاح المتحف بالتزامن مع الاحتفال بعيد القديسة آيا صوفيا وبناتها الثلاث إيمان والرجاء والمحبة، وضرورة تمثيل القيم الّتي تمثّلها في حياة أبناء الكنيسة والمدينة وسوريا"، داعيًا إلى أنّ "يعمّ السلام والأمن والإطمئنان أرجاء سوريا والعالم".