مقتل شخصين وفقدان 5 نتيجة غرق زورق مهاجرين شرق تونس

أعلن المساعد الأول للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف في صفاقس، مراد التركي، مقتل شخصين وفُقدان خمسة آخرين، بعد غرق مركب قبالة صفاقس شرق تونس، كان ينقل حوالى 15 مهاجرًا معظمهم من التونسيّين، وكان يعتزم الإبحار خلسةً إلى إيطاليا".
وفي الأسابيع الأخيرة، تمّ اعتراض عشرات الراغبين في الهجرة، بينما كانوا يحاولون الوصول إلى إيطاليا من تونس وغرق آخرون.
أمّا في شهر تموز الماضي، فقد انتشل الحرس الوطني 90 مهاجرًا أبحروا من السواحل التونسية إلى إيطاليا بينهم حوالى 20 امرأة وثلاثة رضع من دول إفريقيا جنوب الصحراء.
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