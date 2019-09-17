شرطة النروج: مطلق النار على مسجد في البلاد كانت لديه دوافعه عنصرية

أعلنت الشرطة في ​النروج​، أنّ "النروجي فيليب مانهاوس (22 عامًّا) المتّهم بقتل أخته غير الشقيقة يوهان زانغجيا ايهلي-هانسن، قبل أن يطلق النار على مسجد قرب ​أوسلو​، كانت لديه دوافع عنصريّة"، مؤكّدةً أنّه "أطلق النار عليها لأنّها من أصول صينيّة".

وكان قد أوقف مانهاوس بعد إطلاقه النار في 10 آب، قبل أن يتغلّب عليه رجل في الخامسة والستين.

وكان المسجد خال من المصلين باستثناء ثلاثة، ولم تقع إصابات خطيرة. وعُثر على جثّة أخته غير الشقيقة (17 عامًّا) في وقت سابق في منزلهما.