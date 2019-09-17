الجيش: طائرتا استطلاع إسرائيليتان خرقتا الأجواء اللبنانية أمس

أعلنت قيادة الجيش اللبناني - مديرية التوجيه، أنّ "طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي، خرقت بتاريخ 16 أيلول 2019 الساعة 5:15، الأجواء اللبنانية من فوق بلدة كفركلا، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق رياق وبعلبك، من ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 14:40 من فوق بلدة يارون".
وأوضحت في بيان، أنّ "عند الساعة 15:05، خرقت طائرة عدوّة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق البحر غرب بلدة الناقورة، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق عاليه، الشوف، بيروت وضواحيها، بعبدا، رياق وبعلبك، من ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 22:15 من فوق بلدة رميش".
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