الجيش: طائرتا استطلاع إسرائيليتان خرقتا الأجواء اللبنانية أمس

أعلنت قيادة ​الجيش اللبناني​ - مديرية التوجيه، أنّ "طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي، خرقت بتاريخ 16 أيلول 2019 الساعة 5:15، الأجواء اللبنانية من فوق بلدة ​كفركلا​، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق رياق و​بعلبك​، من ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 14:40 من فوق بلدة ​يارون​".

وأوضحت في بيان، أنّ "عند الساعة 15:05، خرقت طائرة عدوّة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق البحر غرب بلدة ​الناقورة​، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق ​عاليه​، ​الشوف​، ​بيروت​ وضواحيها، ​بعبدا​، رياق وبعلبك، من ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 22:15 من فوق ​بلدة رميش​".