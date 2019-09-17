ترشيشي: اتفقنا مع وزير الزراعة بالأردن على السماح بالتصدير إلى الأسواق الأردنية الداخلية

لفت رئيس تجمع مزارعي وفلاحي ​البقاع​ ​ابراهيم ترشيشي​، خلال لقائه مع عدد من المزارعين الّذين أطلعهم على نتائج الإتصالات الّتي أجراها التجمع في ​الأردن​، بسياق المشاركة في المؤتمر الزراعي لمنظمة "ارنينيا"، إلى "أنّنا عقدنا اجتماعًا مثمرًا مع السفيرة اللبنانية في الأردن ​ترايسي شمعون​، ولمسنا فيه كلّ الحسّ الوطني عند شمعون الّتي وجدناها مهتمّة من أجل مساعدة ​القطاع الزراعي​".

وأوضح "أنّنا انتقلنا برفقتها والملحقة التجارية، إلى اللقاء مع وزير الزراعة الأردني، واتّفقنا معه على السماح بالتصدير إلى الأسواق الأردنية الداخلية، بموجب إذن استيراد، على أن تدخل البضائع عبر الطريق البريّة وليس البحريّة"، مبيّنًا أنّ "هذا سيوفّر على المصدّر مشقّات كبيرة وأكثر من 2000 دولار أميركي عن كلّ شحنة، وستصل البضائع خلال يومين بدلًا من أسبوعين عبر ​الطريق البحرية​".

وذكر ترشيشي أنّ "الاتفاق مع الوزير الأردني شمل أيضًا تسهيل أمور الشاحنات اللبنانية بدون أن تمرّ على الكشف، وبهذا لن تتوقّف السيارة اللبنانية لأكثر من يوم واحد فقط على الحدود، للعبور "ترانزيت" إلى الأسواق العربية".