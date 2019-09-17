أكد عضو تكتل "​الجمهورية القوية​" النائب ​عماد واكيم​ "اننا لا نأخذ موقفا حاليا بملف العميل عامل الفاخوري بل ننتظر التحقيق وعلى أساسه نرى ما نفعل"، مشيراً الى أنه "كل من يتعامل مع ​اسرائيل​ هو عميل وهناك أشخاص تعاملوا مع احتلالات أخرى ل​لبنان​ ماذا نقول عنهم؟".

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كانت هذه تفاصيل خبر واكيم: لا نأخذ موقف حاليا بملف العميل فاخوري وسنفعل ذلك بناء على التحقيقات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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