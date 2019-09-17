أكد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​هاني قبيسي​ في حديث تلفزيوني له أنه "لا سقوط لجرم العمالة عن أحد بحال تقدم أي كان بقانون لذلك في ​مجلس النواب​"، مشيراً الى أن "العميل يجب يحاكم بحسب الأصول".

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كانت هذه تفاصيل خبر قبيسي: العميل يجب يحاكم بحسب الأصول ولا سقوط للجرم عن أحد من العملاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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