كلودين عون روكز: المطلوب تنفيذ القانون الذي يعترف بدور المرأة ببناء السلام

رحبت رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون ​المرأة​ اللبنانية ​كلودين عون روكز​ في حديث تلفزيوني بـ"قرار ​مجلس الوزراء​ الذي أقر قانونا يعترف بدور المرأة ببناء السلام"، مشيرةً إلى أن "المطلوب هو تنفيذ القرار".

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