أكد السفير الفرنسي في ​لبنان​ ​برونو فوشيه​ في حديث تلفزيوني له ان "​مؤتمر سيدر​ مستمر واذا استكملت موازنة العام 2020 سيتم احالته قبل 15 تشرين الاول من هذا العام"، مشدداً على ان "المهم حاليا هو تخفيض ​العجز​ في ​الموازنة​ والتحرك على صعيد ملف الكهرباء".

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كانت هذه تفاصيل خبر فوشيه: أموال مؤتمر سيد سيتم احالتها قبل 15 تشرين الاول اذا استكملت موازنة 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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