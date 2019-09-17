طارق المرعبي: لاعطاء البلديات الدعم المطلوب ‏وتوفير الامكانيات المادية لهم

تمنى عضو كتلة "المستقبل" النائب ​طارق المرعبي​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي، "اعطاء البلديات الدعم المطلوب ‏وتوفير الامكانيات المادية لهم، مع تعزير دورهم كسلطات محلية لمعالجة كافة قضايهم، ‏ونتمنى على الوزارات المختصة التعاون مع البلديات لكي ينجحوا بمهامهم، وان يحققوا التنمية المستدامة. ولا ننسى ان وجود اعداد كبيرة من ​النازحين​ يتطلب دعما مضاعفا".

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