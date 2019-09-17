مصادر حزب الله للـMTV: طرح ملف العملاء من اختصاص رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو وزير العدل

لفتت مصادر "​حزب الله​" لقناة الـ"MTV"، إلى أنّ "طرح ملف العملاء في جسلة ​مجلس الوزراء​، هو من اختصاص رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو وزير العدل".

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