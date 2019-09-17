علمت قناة "LBC" ان "رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ سيباشر اجتماعات لمناقشة الوضع الإقتصادي مع مختلف الافرقاء بمن فيهم ​حزب الله​ قبيل توجهه الى ​باريس​، وستستكمل بعد عودته".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر LBC: الحريري سيباشر اجتماعات لمناقشة وضع الإقتصاد مع مختلف الافرقاء قبيل توجهه الى باريس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.