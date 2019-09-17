أبو العردات: أتابع قضية تسجيل الطلاب الفلسطينيين مع شهيب وبهية الحريري

أكد أمين سر حركة "فتح" وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان فتحي أبو العردات أن "قرار وزير التربية والتعليم اللبناني أكرم شهيب، القاضي بالسماح بتسجيل الطلاب الفلسطينيين في المدارس الرسمية ما زال ساري المفعول ولم يطرأ عليه أي تغيير يذكر"، موضحاً أن "سبب عدم تسجيل الطلاب الفلسطينيين في بعض المدارس الرسمية في مدينة صيدا يعود إلى الأعداد المتزايدة للطلاب الفلسطينيين الراغبين في التسجيل بهذه المدارس، وأنه يتابع هذا القضية مع الوزير شهيب ومع النائب عن صيدا بهية الحريري ليصار إلى إيجاد حل لهذه القضية".
ولفت إلى أن "وزير التربية أكرم شهيب قد أعطى توجيهاته للمدارس الرسمية بتمديد فترة التسجيل حتى أوائل شهر تشرين الأول 2019".
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