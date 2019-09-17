أبو العردات: أتابع قضية تسجيل الطلاب الفلسطينيين مع شهيب وبهية الحريري

أكد أمين سر حركة "فتح" وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية في ​لبنان​ ​فتحي أبو العردات​ أن "قرار وزير التربية والتعليم اللبناني ​أكرم شهيب​، القاضي بالسماح بتسجيل ​الطلاب​ ​الفلسطينيين​ في ​المدارس الرسمية​ ما زال ساري المفعول ولم يطرأ عليه أي تغيير يذكر"، موضحاً أن "سبب عدم تسجيل الطلاب الفلسطينيين في بعض المدارس الرسمية في ​مدينة صيدا​ يعود إلى الأعداد المتزايدة للطلاب الفلسطينيين الراغبين في التسجيل بهذه المدارس، وأنه يتابع هذا القضية مع الوزير شهيب ومع النائب عن صيدا ​بهية الحريري​ ليصار إلى إيجاد حل لهذه القضية".

ولفت إلى أن "وزير التربية أكرم شهيب قد أعطى توجيهاته للمدارس الرسمية بتمديد فترة التسجيل حتى أوائل شهر تشرين الأول 2019".