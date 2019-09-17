الامم المتحدة: عدد المهاجرين لا يزال مرتفعا









اسماء السيد - الامم المتحدة: أفاد تقرير للأمم المتحدة نشر الثلاثاء أن عدد المهاجرين في العالم في 2019 كان 272 مليونا أي بزيادة 51 مليونا مقارنة مع عام 2010، استقبلت أوروبا معظمهم (82 مليونا) وأميركا الشمالية (59 مليونا).

وبحسب التقرير الذي أعدته الأجهزة المكلفة الشؤون الديموغرافية في دائرة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمم المتحدة تأتي شمال افريقيا وغرب آسيا مع 49 مليونا.

واليوم يشكل المهاجرون 3,5% من عدد السكان مقابل 2,8% في العام ألفين، وفقا للتقرير.

وفي بيان قال ليو زهينمين المسؤول عن الأجهزة المكلفة السكان لدى الأمم المتحدة إن "هذه الأرقام أساسية لفهم الدول المهم للمهاجرين والهجرة في تطور الدول (التي يتحدر منها هؤلاء المهاجرون) والبلدان التي يتوجهون إليها".

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وأضاف أن تسهيل هجرة منظمة وآمنة يساهم في بلوغ أهداف التنمية المستدامة التي حددتها الأمم المتحدة.

بحسب الأمم المتحدة نصف المهاجرين ال272 مليونا في العالم يعيشون فقط في 10 دول.

تحل الولايات المتحدة في الطليعة مع 51 مليون شخص أي 19% من العدد الإجمالي. تليها ألمانيا والسعودية (13 مليونا لكل بلد) وروسيا (12 مليونا) وبريطانيا (10 ملايين) ودولة الامارات العربية المتحدة (9 ملايين) وفرنسا وكندا واستراليا (8 ملايين لكل بلد) وإيطاليا (6 ملايين).

أما الدول التي يتحدر منها المهاجرون، فتأتي الهند في المقدمة مع 18 مليون شخص يعيشون في الخارج تليها المكسيك (12 مليونا) والصين (11 مليونا) وروسيا (10 ملايين) وسوريا (8 ملايين) بحسب التقرير.