موجز السياسة.. برلمانيون بموانئ الإسكندرية لتنشيط التجارة مع الدول العربية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر ”الخليج 365” عددا من الأخبار المهمة خلال الساعات الماضية على مدار اليوم الثلاثاء، المتعلقة بالبرلمان والأحداث السياسية ومنظمات المجتمع المدنى والأحزاب، وجاءت أهمها كالتالى.. بهاء الدين أبوشقة: العمل الوطنى يحتاج وقوف الأحزاب خلف الدولة حزب الحرية المصرى ينظم جولات توعية للشباب بمخاطر السوشيال ميديا Advertisements اقتصادية البرلمان: الإصلاح الاقتصادى صحبه إجراءات حماية اجتماعية قوية قانون جديد يقضى بسحب رخصة تسيير المركبة حال عدم الإلتزام بوضع ملصق إلكترونى زيارة برلمانية لموانئ الإسكندرية لتنشيط حركة التجارة مع الدول العربية برلمانى يطالب بتقديم حوافز للطلاب بالكليات العملية وإعادة النظر فى النظرية

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