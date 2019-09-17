شكرا لقرائتكم خبر عن الوفد: الحكومة نجحت فى تصحيح مسار الاقتصاد والإصلاح بدأ يؤتى ثماره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور ياسر الهضيبى نائب رئيس حزب الوفد والمتحدث باسم الحزب، أن مصر تمر بحالة من الاستقرار السياسى والأمنى مكنتها من الوصول إلى تقدم اقتصادى ملموس خلال الفترة الأخيرة، مؤكدا أن الدولة المصرية نجحت فى الوصول إلى معدلات نمو اقتصادى تقترب من الـ6% وسط خطة طموحة للوصول إلى معدل يقارب الـ8% عام 2022.

أضاف الهضيبى، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى قدم مردودا جيدا على الصعيد الاقتصادى منذ قدومه إلى حكم البلاد، حيث قام بإجراء إصلاح اقتصادى موسع مكن الدولة من الوقوف على قدميها مرة أخرى كما ساعد فى زيادة الاحتياطى النقدى ليصل إلى 45 مليار دولار بعدما كان يقارب الـ10 مليارات دولار فقط فى 2014.

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وأشار نائب رئيس حزب الوفد إلى أن الدولة المصرية تخطو خطوات جيدة نحو اقتصاد أفضل للبلاد، فالحكومة نجحت مؤخرا فى جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية المباشرة وغير المباشرة، كما أن هناك نشاط ملحوظ فى قطاع السياحة مؤخرا، لافتا إلى أن الحكومة نجحت فى خفض معدل البطالة ليصل إلى أقل من 9%.

ولفت الهضيبى إلى أنه على المستوى الخارجى فإن الزيارات الخارجية للرئيس السيسى اهتمت بشكل كبير للجانب الاقتصادى وتعزيز التعاون بين مصر وكثير من دول العالم مما كان له أثر جيد على تعافى الاقتصاد المصرى.