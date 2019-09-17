وزير الطاقة السعودي: عودة إمدادات أرامكو للسوق لما كانت عليه قبل الهجوم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365:

أعلن وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، عودة إمدادات أرامكو إلى السوق كما كانت عليه قبل الهجوم على معملي النفط في أرامكو السعودية.

وأوضح في مؤتمر صحفي عقده الثلاثاء، أن قطاع المرافق والكهرباء وتحلية المياه في السوق المحلية لم يتأثر، حيث تم تعريضها من السحب من المخزونات، والتحول لأنواع وقود أخرى.

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وأضاف الأمير عبد العزيز، أن العدوان الذي استهدف المملكة وقطاعه النفطي، لا يستهدف المملكة وحسب، ولكن يمتد تأثيره السلبي على الاقتصاد العالمي والأسواق المالية.

وأكد أن الاعتداءات على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة، يشكل خطرًا على المجتمع الدولي كافة.

وتابع وزير الطاقة السعودي، أن المملكة تسعى لأن تكون مصدرًا آمنًا للإمدادات النفطية.